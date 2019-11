Em Brasília, prefeito busca recursos para a Rota Panorâmica

Tentando colocar em prática o projeto da Rota Panorâmica, que consiste na pavimentação de 23 quilômetros da estrada intermunicipal que liga Três Coroas a Canela, o prefeito de Três Coroas, Orlando Teixeira, esteve em Brasília em busca de apoio para a liberação dos recursos junto a bancada federal. A Rota Panorâmica já foi objeto de emenda da bancada gaúcha em três ocasiões, mas não houve continuidade no processo.

O secretário de Turismo, Tiago Scariot, falou da importância da aprovação do projeto, destacando que este será um passo importante para diversificar a economia do município. "Três Coroas será integrada de maneira ativa ao Turismo, ao todo, vamos otimizar encurtando 8,9 km entre as cidades, abrangendo uma área onde estão localizados todos os parques, potenciais turísticos de aventura na natureza, como o Parque das Laranjeiras, o Raft Adventure e o Brasil Raft Park", argumentou.

No orçamento federal de 2018 estava incluído um valor para alavancar o início da obra, no entanto, ao longo do ano, o governo fez alguns remanejamentos na Lei Orçamentária Anual daquele ano e acabou redirecionando recursos para outras áreas, como saúde e educação. A emenda de bancada para a Rota Panorâmica já havia sido aprovada em 2012, 2017 e 2018, para o Orçamento Geral da União do ano seguinte, inclusive com recursos financeiros previstos, e posteriormente contingenciados e/ou suprimidos pelo governo federal. "Estamos unidos e continuaremos lutando pelo investimento. Tudo que está ao nosso alcance será feito, em nome dos quase 30 mil munícipes de Três Coroas e 40 mil canelenses", finaliza o secretário.