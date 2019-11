Nova escola de ensino médio do Sesi na cidade atenderá 300 alunos

Foi inaugurada, nesta semana, a quinta unidade da escola de Ensino Médio do Serviço Social da Indústria (Sesi) de São Leopoldo, no Vale do Sinos. A estrutura, localizada na rua Alberto Scherer, 743, e batizada com o nome do industrial José Pedro Fernando Piovan, terá capacidade para atender 300 alunos por ano. Inicialmente, serão abertas vagas para 100 alunos do primeiro ano do Ensino Médio, e assim sucessivamente para os próximos anos escolares.

Cada turma é composta por até 25 alunos, e as salas são organizadas física e pedagogicamente pela disposição em grupos, de modo que o trabalho coletivo. O secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Karam, destacou a parceria do Sesi na qualificação da educação do Estado. "Mudar essa modelagem de formação, tanto de professores quanto de alunos, olhando o mercado de trabalho com um real potencial de oportunidades, é uma necessidade do Estado e do nosso País", reflete. Já o prefeito de São Leopoldo, Ary José Vanazzi, lembrou que a cidade foi a segunda que mais gerou emprego no Estado em 2018. "Com uma estrutura como a do Sesi, que aproxima os estudantes do momento tecnológico que vivemos, temos um futuro ainda mais promissor", comentou.

As Escolas Sesi de Ensino Médio, com unidades também em Pelotas, Sapucaia do Sul, Gravataí e Montenegro, oferecem uma matriz curricular diferenciada, com carga horária superior em Ciências da Natureza e Matemática, buscam promover o aprendizado não só pelo repertório de conteúdos, mas pela capacidade de relacioná-los à interpretação e à resolução de problemas da sociedade e da indústria. Organizado em turno integral, o currículo privilegia a aprendizagem por meio da pesquisa, experimentação, criação e inovação, com base no desenvolvimento de competências relacionadas ao mundo do trabalho e à excelência acadêmica.

Para os três anos, são previstos 630 dias letivos e 4,8 mil horas, com atividades em salas ambiente e articuladas ao trabalho interdisciplinar das áreas de conhecimento. "O objetivo é capacitar os estudantes de maneira diferenciada, utilizando modernas técnicas de ensino e ferramentas tecnológicas disponíveis e muitas outras questões do dia a dia que são necessárias para formar o aluno para o mercado de trabalho", explica o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.