Trabalhadores do setor calçadista terão 3,2% de reajuste salarial

O Sindicato dos Sapateiros de Parobé assinou a Convenção Coletiva 2019, data-base agosto com aumento definido em 3.20%. Além da recomposição salarial acima da inflação, a entidade conseguiu que o Sindicato Estadual Patronal (Sindicatão) mantivesse os atuais benefícios. Segundo o presidente do Sindicato, João Pires, a definição do dissídio cumpre com o objetivo de atualizar os recebimentos dos trabalhadores e garantir que não haja perda de direitos. Ele explica que após a aprovação da nova legislação trabalhista, tornou-se ainda mais complicado o embate na mesa de negociações para garantir que os trabalhadores não sejam prejudicados.