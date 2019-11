Município abre festividades de Natal nesta quarta

A abertura da programação do Natal Mágico de Taquara é aguardada ansiosamente por moradores do município e de cidades vizinhas, que a cada ano que passa são surpreendidos com a criatividade das decorações e o colorido das luzes natalinas, instaladas pelas Voluntárias do Natal. A programação natalina de Taquara será aberta oficialmente nesta quarta-feira, a partir das 20h, com uma Caminhada de Luz pela rua central do município, além da apresentação de diversas outras atrações.

O cronograma de comemorações natalinas terá como ponto inicial um momento de integração na rua Júlio de Castilhos, na frente das igrejas católica e luterana, local de onde partirá o grupo participante da caminhada. A programação será realizada na Praça Marechal Deodoro.