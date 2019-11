Festival trará bandas cover e fãs dos Beatles em apresentações em dezembro

Nos dias 7 e 8 de dezembro, a cidade de São Francisco de Paula receberá o São Chico Beatle Festival, evento com entrada franca que reunirá mais de dez shows de atrações musicais de diversas regiões às margens do Lago São Bernardo. Entre as atrações confirmadas estão o grupo argentino Star Beetles, que já passou pela Inglaterra e diversos países da América Latina e hoje está radicado no Brasil contabilizando mais de 1,2 mil apresentações em dez anos de estrada; e a banda gaúcha Tequila Baby, que apresentará um show inédito misturando os principais sucessos da sua carreira com novas versões para canções de Beatles e Ramones.

Em 2017, o município se tornou referência por ser o destino certo para os fãs do quarteto de Liverpool e, neste ano, o evento terá novidades. "Será um fim de semana completo voltado para os beatlemaníacos. Além de ter o Star Beetles, que é considerado o melhor cover de Beatles do mundo, teremos 1.400 metros quadrados cobertos para o público, além de lounges externos e muitas ações voltadas à sustentabilidade", conta Alexandre Rangel, diretor da Blue Show, que promove o evento.

Com expectativa de receber mais de 10 mil pessoas, o São Chico Beatle Festival deverá ter mais de 20 horas de música dedicada aos amantes de rock e de Beatles. "Abraçamos esse evento pela musicalidade que ele tem. São Chico está se consolidando como o município dos festivais, sempre com música presente. Ter esse evento temático dos Beatles faz parte do que estamos buscando como atrativo para os turistas", aponta o secretário de Turismo, Cultura e Desporto de São Francisco de Paula, Rafael Castello Costa.