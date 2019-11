Câmeras de vigilância privadas serão integradas a sistema público

Com origem em reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o programa Vigilância Colaborativa busca ser um forte aliado da segurança pública em Santa Cruz do Sul. O lançamento da iniciativa aconteceu ontem, no auditório da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp). O programa tem o envolvimento da Assemp e do município de Santa Cruz do Sul, com forças policiais em âmbito estadual e federal para atuação em crimes na região.

O vice-presidente de Desenvolvimento da Assemp, Eduardo Kroth, explicou que o programa consiste na disponibilização das imagens, em tempo real, das câmeras privadas de segurança - empresas, associações, condomínios, pessoas físicas, entre outras - para profissionais atuantes em órgãos de segurança de Santa Cruz do Sul, com o intuito de identificar, prevenir e intimidar ações suspeitas ou criminosas. "As câmeras privadas cedidas ficarão voltadas ao espaço público e serão custeadas por empresas ou pessoas físicas que aderirem ao programa", destacou. Para participar, é preciso assinar um Termo de Adesão junto à empresa credenciada - inicialmente a Cindapa -, ter disponibilidade de internet para transmissão das imagens e pagar uma mensalidade inicial de R$ 59,90 por aparelho ou por locação.

Kroth detalhou que as imagens ficarão armazenadas em uma plataforma digital para acesso de todas as forças de segurança pública. "O acesso à plataforma de imagens será realizado sob demanda de investigação ou vigilância de algum profissional credenciado, ou seja, a partir de alguma solicitação devidamente registrada. Desta forma, as imagens não estarão sendo monitoradas constantemente, porém, serão acionadas quando existir demanda, em tempo real, no período atual e de até sete dias anteriores", ressaltou. A associação também irá monitorar os custos da aquisição e manutenção de equipamentos e da plataforma virtual

Hoje, quando acontece algum delito em determinado ponto da cidade, os órgãos ligados à segurança pública precisam identificar câmeras privadas próximas ao local e solicitar as imagens das últimas horas. "Normalmente, a entrega destas imagens leva horas ou até dias para que estejam sob comando da força policial. Com o uso da plataforma digital de imagens compartilhadas, o acesso será em tempo real, podendo a força policial tomar ações com mais brevidade possível", frisou.