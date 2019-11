Expo Protásio fecha com R$ 5 milhões em negócios

Após três dias de intensas atividades, o presidente da 2ª Expo Protásio, Ânderson Bolzan, divulgou o resultado do evento 20 mil visitantes, 120 expositores e R$ 5 milhões em negócios. Em vários momentos da feira comercial, agroindustrial, de serviços e artesanato, Bolzan e o prefeito José Spanhol falaram da satisfação de receber os expositores e os visitantes e salientaram o trabalho desenvolvido pelas pessoas que se engajaram para realizar a 2ª Expo Protásio. Um dos ambientes mais visitados e admirados foi o espaço cultural onde mostrou-se o passado e o presente e projetou-se a continuidade da história de Protásio Alves. Uma réplica de navio que trouxe os imigrantes italianos foi exposta, com sons reais, e tendo a bordo os primeiros moradores do município com fotos. Além disso, o espaço abrigou a exposição dos trajes utilizados pelas soberanas.