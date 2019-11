Prefeitura e Corsan alinham projetos para a instalação de quatro estações de tratamento de esgoto compactas

As tratativas para a instalação de quatro Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) em Canela foram pauta de reunião entre lideranças. Foram definidas as condicionantes para viabilizar a instalação das ETEs compactadas, com ênfase nos aspectos que viabilizem a ligação de novos empreendimentos em fase de licenciamento na prefeitura, assim como do atendimento de demandas de saneamento de locais não atendidos pelas estruturas existentes, proporcionando a qualificação no saneamento.

O município procedeu com a realização de diversos estudos visando à definição dos locais e das estruturas necessárias para a implantação das ETEs compactas remanejadas, estabelecendo as localidades para alocação dos equipamentos: ETE do Lago; ETE Vila Dante; ETE Chacrão e ETE São Luiz.

Nas tratativas estabelecidas, foram definidas como obrigações do município a definição das áreas para recebimento estações, estudos topográficos, transporte dos equipamentos desmontados da Região Metropolitana para Canela, licenciamento ambiental das quatro unidades, projetos básicos, construção do radier de fundações, montagem das unidades, cercamento e urbanização; adequações nos equipamentos e revisão, instalação de painel de comando; interface de telemetria, elaboração e aprovação do projeto elétrico. Já a Corsan repassará R$ 1,25 milhão para pagamento das demandas associadas a transferências das unidades, além da implantação das redes básicas de coleta de esgotos nas quatro unidades, elevatórias e/ou estações de bombeamentos visando à adequada operação das estruturas a serem remanejadas.

O secretário do Meio Ambiente, Jackson Müller, reforçou o compromisso em atender às obrigações estabelecidas pela Corsan, destacando que a instalação dessas unidades repercutirão em uma nova fase para a consolidação de uma política de saneamento na cidade.