Aplicativo informa sobre cronograma da coleta seletiva nos bairros da cidade

Como forma de informar, auxiliar a populao e fortalecer a conscincia para a separao correta do lixo, a secretaria municipal de Mobilidade e Servios Urbanos (Semurb), em parceria com alguns alunos do curso de Tecnologia da Informao da Unisinos, lanou o aplicativo "Coleta Seletiva So Leopoldo". Sem custos ao municpio, o programa d o cronograma da coleta seletiva de cada bairro, dicas sobre o descarte e a separao do lixo, alm de trazer informaes sobre a coleta domiciliar.

O aplicativo foi desenvolvido pelos estudantes Caio Dias, Felipe Souza, Joo Pedro Misturini, Jocelito Alves e Vinicius Ostermann. De acordo com o diretor de Limpeza Pblica, Gilmar Zwetsch, o aplicativo auxiliar na divulgao do cronograma da coleta. " um aplicativo muito informativo, tambm ter disposio o contato das cooperativas. uma forma de fomentar e incentivar a destinao correta dos resduos em cada uma das coletas. Alm de ser uma forma alertar populao sobre a importncia de separar seus resduos", conta Zwetsch. Por enquanto, o app est disponvel somente para Android e pode ser baixado nas lojas de aplicativos nos celulares.