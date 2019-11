Lei federal beneficia construções às margens da BR-386

Foi aprovado no plenário do Senado, na semana passada, a matéria que autoriza os municípios reduzirem de 15 para cinco metros a faixa não edificável ao lado de rodovias por meio de mudanças nos planos diretores. A medida também assegura o direito de permanência de construções residenciais e comerciais erguidas neste trecho. Com a aprovação da proposta, o município de Fazenda Vilanova foi beneficiado podendo agora liberar os Habite-se de imóveis residenciais e comerciais construídos nas vias paralelas ao longo da BR 386.

O prefeito José Luiz Cenci esclareceu que existe um movimento muito grande para que o município possa regularizar os imóveis que foram construídos nas ruas paralelas da BR 386. Ele explicou que esta regularização, da forma que estava sendo imposta, teria um custo muito alto aos cofres da prefeitura. Segundo levantamento realizado, o investimento chegaria R$ 500 mil por ano, porque Fazenda Vilanova seria responsável pela manutenção das vias, mantendo elas em bom estado, com placas de sinalização, esgoto, iluminação, socorro aos possíveis acidentes com atendimento médico no Centro de Saúde.

Por este motivo, o chefe do Executivo, em parceria com outros prefeitos de várias cidades do país, que estavam com o mesmo problema, procuraram alternativas e em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), foi encaminhado ao Congresso o pedido para que o projeto de lei, aprovado semana passada, fosse apreciado. Com isso, os municípios estão autorizados a regularizarem estas áreas construídas sem custo. Para Cenci, a aprovação da lei foi uma grande conquista. "Nós fomos atrás e graças a Deus hoje é uma realidade. Vamos legalizar todas estas áreas com a lei aprovada pelo Congresso Nacional", afirma.