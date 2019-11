Funcionários do Caminho da Luz fazem greve hoje

Os funcionários do Caminho da Luz, de Bagé, decidiram por paralisar as atividades nesta terça-feira. A manifestação ocorre devido ao atraso de salários na instituição. A maioria dos profissionais que atuam na entidade está com três meses de atraso na folha. "Há colegas que estão utilizando os poucos recursos que tem para custear o transporte. Outros, com dificuldade até para manter suas despesas básicas", enfatiza a gerente administrativa do Caminho da Luz, Patrícia Britto.

O grupo de trabalhadores que se mobilizou para definir pela paralisação destaca que sabe do esforço da direção em tentar buscar junto à prefeitura os valores referentes aos convênios, mas a situação se tornou insustentável. A instituição está sem receber recursos da secretaria das secretarias responsáveis pelos repasses. O total de recursos não repassados pelo município de Bagé ultrapassa R$ 435 mil. Os dados são até outubro de 2019.

A instituição presta cerca de 2.500 atendimentos mensais relativos aos convênios na parte clínica, áreas de Saúde e Educação, e dos grupos de convivência, na Assistência Social. Isso corresponde a mais de 74% dos atendimentos prestados pela instituição como um todo nas respectivas áreas. "Se não fosse o apoio da população a situação seria ainda pior", reforça Patrícia. Muitos funcionários tiraram empréstimos pessoais para tentar amenizar a situação, mas a falta de recursos está impedindo a renovação de empréstimos.

Os funcionários destacam, contudo, que optaram por retomar as atividades na quarta e quinta-feira. Contudo, caso uma solução não seja apresentada até o fim da próxima semana, será realizada uma paralisação por tempo indeterminado. Uma reunião com o prefeito Manoel Machado deve ser agendada nos próximos dias.