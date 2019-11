Praça Antonino Xavier recebe melhorias

A prefeitura de Passo Fundo está realizando uma série de melhorias na Praça Antonino Xavier e Oliveira, que fica em frente ao Hospital de Clínicas. Além do piso das calçadas, que agora será de paver e com acessibilidade, a praça terá novos bancos, postes e iluminação e grama em alguns locais com novo paisagismo. "É um local onde muitas pessoas utilizam por ser bem arborizado, com espaço para descanso, caminhadas e lazer, além de ser bem no centro da nossa cidade. O espaço já necessitava de mais algumas melhorias como essas que estamos fazendo", disse o prefeito, Luciano Azevedo. Os trabalhos estão sendo feitos por empresas contratadas, devido a medidas compensatórias de impacto de vizinhança, identificadas e aplicadas pela prefeitura a empresas que estão construindo principalmente no entorno da própria praça.