Município inaugura caminho autoguiado no domingo

Quem gosta de caminhar em meio às belezas da natureza não pode perder o Caminho Autoguiado de Ilópolis, que será inaugurado neste domingo. O trajeto terá 16 quilômetros. O percurso vai permitir que os caminhantes percorram ruas do Centro e estradas do interior do município de Ilópolis, entre 7h e 18h, orientando-se por placas indicativas, localizadas às margens do caminho. Além do exercício para o corpo e a mente, o caminho proporciona que aos participantes conhecerem a cultura, religiosidade e belezas naturais de Ilópolis. Conforme o coordenador do projeto Passeios na Colônia e responsável pela implantação do trajeto, Alício de Assunção, Ilópolis apresenta um roteiro que valoriza as coisas simples que fazem parte do dia a dia. "É um percurso belíssimo, que passa em locais como a Cascata da Baleia e o Lago Verde, terá gastronomia italiana, muita cultura, natureza e hospitalidade", destaca. O investimento é de R$ 110,00 e o passeio inclui transporte saindo de Lajeado e almoço.