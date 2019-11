Evento resgata temática antiga e mostra relíquias do século passado

A rua Buarque de Macedo foi palco de uma grande festa. O casario do início do século XX foi o cenário perfeito para unir garibaldenses e visitantes numa homenagem às décadas de 1920 a 1960. O Garibaldi Vintage, ocorrido no fim de semana, aliou a gastronomia aliada, espumantes e cervejarias artesanais com atrações culturais e a caracterização do público e exposição de carros antigos, que se misturaram com risos e brindes animados. A circulação intensa de pessoas foi presenteada teve o objetivo de integrar e valorizar o patrimônio histórico e cultural do município foi alcançado. A próxima edição do evento está marcada para 20 de março do ano que vem.

As bandas com repertório voltado à época e atrações culturais itinerantes surpreenderam e encantaram o público. Ao iniciar a festa, o Quarteto de Jazz da Orquestra Municipal de Garibaldi e o Quarteto New Orleans alegraram o público que chegava para a festa. Além das vinícolas, que estiveram presente com espaço próprio e comercializaram espumantes e vinhos, as cervejarias artesanais diversificaram a oferta. Já os espaços gastronômicos foram ofereceram um pouco da gastronomia local, além de ofertar produtos das mais variadas culturas aos visitantes.

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura de Garibaldi, Paulo Salvi, esta foi a maior e melhor edição do evento. "É gratificante ver as pessoas, famílias inteiras, desfrutando de uma noite cheia de magia, que acontece a céu aberto no centro da cidade", destaca. Para ele, Garibaldi celebra através de seus eventos a cultura e a identidade, retratada com fidelidade em todas as ações. "O Garibaldi Vintage é um evento único que contagia e transcende todas as expectativas, pela sua essência e capacidade de fortalecer cada vez mais a nossa cidade", completa o secretário.