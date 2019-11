Em um ano, secretaria instala mais de 2,6 mil placas de trânsito em diversas ruas e avenidas municipais

Importante ferramenta de orientação aos condutores e que regulamentam as regras de circulação, as placas de trânsito demandaram 2.687 ações de instalação ou substituição dos símbolos durante este ano em Caxias do Sul. O número compreende os trabalhos de implantação das placas onde elas não existiam anteriormente ou a substituição do equipamento.

A colocação de placas que regulamentam parada obrigatória, presente em diversos cruzamentos, principalmente nos bairros, lidera a lista das mais frequentes, com 499. As que indicam proibição de estacionamento e as que orientam sobre a velocidade máxima permitida na via vêm em seguida, com 448 e 330, respectivamente. Ao todo, 29 modelos diferentes de placas de regulamentação, advertência ou indicativas foram instaladas na cidade desde o início do ano. As demandas são realizadas após pedidos da comunidade, processos administrativos ou ações de gestão.

De acordo com o gerente de Sinalização Viária da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Joel da Luz, uma das maiores ações realizadas pelo setor neste ano foi na avenida São Leopoldo. A via foi revitalizada e todas as placas de trânsito foram revisadas e substituídas. Outros esforços foram realizados no interior de Caxias, além de ações na Bento Gonçalves e Pinheiro Machado, vias da área central da cidade, com a readequação da sinalização vertical.

"Destinamos equipes para que pudéssemos fazer uma revisão das placas a fim de implementar ações de melhorias, seja readequando, substituindo ou instalando novas sinalizações nos locais. Também nos preocupamos em substituir placas antigas e que já não estão mais sendo eficientes com a proposta de informar o condutor e garantir a segurança viária", afirmou. Da Luz reforça que a comunidade pode contribuir apontando melhorias de sinalização.