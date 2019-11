Município sediará campeonato brasileiro de boxe

Entre os dias 23 de novembro e 1º de dezembro, Esteio será sede do Campeonato Brasileiro de Boxe. A competição, que reunirá 228 boxeadores de todo o Brasil e vai definir os campeões das categorias masculino juvenil (17 e 18 anos) e elite (19 a 40 anos), será realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. O evento tem entrada gratuita.

A competição nacional será a última da modalidade antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e contará com lutadores de 21 estados brasileiros e do Distrito Federal. Ao todo, 325 pessoas da Confederação Brasileira de Boxe (CBB), entre atletas, locutores, técnicos e árbitros, estarão envolvidos no evento, mais os servidores da Prefeitura Municipal, parceira da CBB.

Esteio terá seu representante no campeonato. Rodrigo Jesus, que participa do projeto Boxe Esteio, iniciativa da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer, vai disputar na categoria Meio Pesado. Ele será um dos 12 representantes gaúchos que subirão ao ringue. Além do Rio Grande do Sul, serão esperados atletas de pelo menos 21 estados brasileiros, que irão duelar nos ringues pela vitória.

A escolha do município como sede do evento foi definida em fevereiro deste ano, mas começou a ser construída ainda em 2018, durante visita do presidente da CBB ao Rio Grande do Sul, a convite da Federação Gaúcha de Boxe. Além das condições estruturais, pesou na definição o trabalho social feito com o esporte na cidade, por meio de oficinas promovidas pela prefeitura que abrangem crianças, jovens e idosos.