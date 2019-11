Decreto torna automática a renovação de licenças ambientais

O prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, assinou um decreto que estabelece o procedimento administrativo para renovação automática das licenças ambientais, incluindo requerimentos protocolados e que ainda não tenham sido autorizados e emitida a renovação. Segundo a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, o decreto beneficia cerca de 40 empreendimentos que realizaram os pedidos dentro do prazo. "O decreto estabelece a renovação automática das licenças ambientais. Isso significa maior celeridade na renovação destes documentos, pois hoje os empreendedores aguardam cerca de 120 dias até a emissão da renovação", explicou. Com isso, as obras que estão em andamento e precisam renovar suas licenças devem ter redução na burocracia para conseguir o novo documento. Essa medida deve refletir no tempo das construções e no andamento dos empreendimentos.