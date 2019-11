Parceria leva professores para conhecer a Finlândia

Profissionais do magistério público em exercício nas escolas da rede municipal de ensino de Esteio, que desejam participar da Missão de Estudos à Finlândia, têm até domingo para inscrever seus projetos. A viagem, que ocorre de 14 a 29 de janeiro do próximo ano, faz parte do programa de intercâmbio Finland Education Experience e tem como objetivo apresentar aos educadores esteienses a Häme University of Applied Sciences (Hamk) e o funcionamento do sistema educacional finlandês, um dos mais conceituados do mundo.

Para participar, o profissional precisa inscrever um projeto que contenha um relato de experiência de uma prática desenvolvida no contexto da escola em 2019. O trabalho deve conter elementos como introdução, contextualização da experiência com objetivos e referencial teórico, metodologia e resultados finais, entre outras exigências acadêmicas. O convênio que viabiliza a participação dos docentes no programa de intercâmbio Finland Education Experience foi assinado no dia 24 de outubro.

Ao longo de 15 dias, os professores passarão a maior parte do tempo nos campi da Hamk em Hämeenlinna, distante 100 quilômetros da capital finlandesa, Helsinque, e em Riihimäki, a 60 quilômetros da capital. O programa prevê a abordagem de temas como princípios do sistema educacional finlandês, o sistema finlandês de formação de professores e as habilidades do século XXI que todo aluno precisa, entre outras atividades. Os educadores esteienses participarão de diferentes oficinas, além de visitarem escolas do país europeu.

A Finlândia figura constantemente entre os melhores indicadores no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), exame que avalia, de forma comparada e por amostra, o desempenho de estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos. O destaque finlandês é consequência do constante investimento feito na evolução de seu sistema educacional.