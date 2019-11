Acadepol inicia curso de formação para 30 novos guardas municipais

Em breve, 30 novos guardas municipais vão reforçar a segurança de Pelotas e ampliar o efetivo da instituição com quase três décadas de história que conta, atualmente, com 179 profissionais. Eles iniciaram o curso de formação, sob responsabilidade da Academia de Polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (Acadepol) para se credenciarem ao posto. O período de instrução corresponde a três meses e prevê 35 disciplinas teóricas e práticas no conteúdo programático. Os primeiros convocados do concurso público já foram aprovados pela avaliação psicológica e pela análise do histórico e vida pregressa. A partir deste mês, os alunos frequentarão aulas ministradas por instrutores da Acadepol e personalidades ligadas à área da segurança, que compartilharão experiências e conhecimentos relacionados a técnicas operacionais em diversas áreas do curso.