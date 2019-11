Ação leva discussão sobre racismo para as salas de aula

"Brincadeira que fere, não é brincadeira." Esta foi uma das críticas que os estudantes fizeram às práticas de racismo que ainda são tratadas como brincadeira na sociedade. Os estudantes dos quintos anos da Escola Municipal Santa Marta demonstraram sua maturidade no assunto. A chefe do Departamento de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos, Nadir Maria de Jesus, conversou com as crianças em uma palestra sobre o tema.

Após a apresentação do curta-metragem "Cores e botas", eles identificaram e contaram as atitudes racistas que vivenciaram, ou que já viram pessoas próximas serem vítimas e também na televisão. Nadir destacou que o racismo é crime e falou sobre a violência contra a juventude negra. "A cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil." Para Maíra Vitória, 11 anos, falar sobre racismo contribui para a sociedade porque há muito preconceito racial. "Precisamos entender que todas as pessoas têm os mesmos direitos", destacou. O grupo falou ainda sobre a presença dos negros em diferentes espaços e profissões da sociedade. "É muito importante falar sobre este assunto, porque várias pessoas ficam discriminando", comentou.

"O trabalho do Departamento é fomentar o debate e discutir a questão étnico-racial e, principalmente com crianças e adolescentes, trabalhar formas para que o racismo acabe", afirmou Nadir de Jesus. O trabalho é realizado durante o ano todo com atividades diversificadas para todos os públicos. A escola está fazendo uma série de atividades sobre a temática, inclusive envolvendo intercâmbio com outras escolas municipais.

O cine debate faz parte da programação do Mês da Consciência Negra, que segue até o dia 30 de novembro. nesta segunda-feira, as secretarias municipais de Direitos Humanos e Saúde realizam uma atividade com os adolescentes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial Infantil CAPS-I, às 14h.