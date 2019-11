Prefeitura apresenta programação de evento natalino da cidade

A prefeitura de Caxias do Sul lançou a programação do "Natal Caxias Mais Feliz" deste ano. A solenidade foi realizada no Centro Administrativo da Prefeitura e contou com a presença do Papai Noel e com a apresentação do Grupo de Cordas do Programa Florescer. O secretário da Cultura, Joelmir da Silva Neto, anunciou as mais de 20 diferentes atrações culturais e artísticas, que acontecerão no centro, bairros e distritos do município. Todas as atividades serão realizadas de forma gratuita para a comunidade.

O cronograma inicia em 6 de dezembro, às 19h, com show de "Os Gaudérios", chegada do Papai Noel e apresentação da "Orkestra Meraki", no Largo da prefeitura de Caxias do Sul. "A programação foi pensada com muito carinho, pois o Natal é uma data comemorativa que une a família e na qual prevalece a atmosfera de amor e fraternidade", comentou Aline Carneiro, coordenadora da Unidade de Arte e Cultura da pasta.

Neste ano, a decoração natalina foi concentrada no Largo da prefeitura com a presença do Papai Noel, que estará presente durante o Natal Caxias Mais Feliz. A programação contará com 15 oficinas e 12 espetáculos, com destaque para o Show da Luna, que acontece no dia 13 de dezembro, às 19h40; show do grupo Tchê Guri, no dia 14 de dezembro, às 19h; e show do grupo Tholl, no dia 15 de dezembro, às 20h, todos no Largo do Centro Administrativo. Também está prevista uma apresentação itinerante do Grupo Nós Mimo e contações de histórias na Praça Dante Alighieri.

Diversos distritos e regiões administrativas promoverão apresentações, encenações e cantatas de Natal, como em Vila Seca, Vila Oliva, Ana Rech, Galópolis, Forqueta, Criúva e Fazenda Souza. O espetáculo de encerramento do Natal Caxias Mais Feliz será no dia 22 de dezembro com Tita Sachet e Rafa Gubert e músicos convidados, às 19h, no Largo da prefeitura. O investimento da administração municipal foi de R$ 188.410,00.

O secretário da Cultura, Joelmir da Silva Neto, reforçou o convite para participação da comunidade. "A partir do dia 6 de dezembro, teremos grandes espetáculos artísticos em Caxias do Sul. E eu gostaria de deixar o convite a todos para participarem. A programação está diversificada e acontecerá não somente aqui no centro, mas também nos bairros e nos distritos. Estamos aqui para apoiar e engrandecer essa celebração tão importante e que transmite sentimentos de paz e união", destacou Joelmir. A programação também dispõe de contações de histórias natalinas em diversos locais da cidade.