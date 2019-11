SANTA CRUZ DO SUL Notícia da edição impressa de 11/11/2019. Alterada em 13/11 às 03h00min CDL estima 800 novas vagas no comércio para o Natal

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Cruz do Sul realizou uma pesquisa entre os associados da entidade para conhecer a expectativa dos lojistas em relação às vendas de Natal deste ano. Para 64,5% das empresas que responderam ao questionário, o Natal impacta diretamente no seu faturamento. Dessas, apenas 40% irão realizar contratações temporárias. Como existem aproximadamente duas mil empresas no ramo de comércio e serviços, serão mais 1,2 mil empresas impactadas diretamente pela data. Entre essas empresas, 40% realizariam contratações temporárias - gerando em torno de 800 novas vagas.

O presidente da CDL Santa Cruz, Marcio Farias Martins, salienta que a expectativa é de melhora nas vendas nesta reta final de ano, e que a pesquisa serve apenas para balizar dados. Ressalta que o número de aproximadamente duas mil empresas inclui micro e pequenas empresas, Microempreendedor Individual (MEI) e empresas familiares que não fazem parte dos associados da entidade. ""Sentimos que os colegas lojistas têm um otimismo para as vendas deste Natal. No levantamento 80% acreditam no crescimento em relação ao ano passado, apesar de 60% afirmarem de não realizarem contratações temporárias" explica.

Segundo o levantamento, 65% dos lojistas esperam um aumento no número de vendas de até 10%. Alguns setores como o de roupas, material de construção, eletrodomésticos e supermercados, podem se destacar no volume de contratação. Martins observa que este otimismo é importante porque a população deverá injetar muitos recursos no comércio em função da segunda parcela do 13º salário. "A tendência é que o povo use esse dinheiro para as compras de Natal e Ano Novo, já que a primeira foi utilizada no pagamento de contas", citou.