Feevale Techpark seleciona mentores voluntários para projetos

A Universidade Feevale publicou a abertura de um edital visando à seleção de mentores voluntários para atuarem junto às empresas instaladas no Feevale Techpark e nos eventos realizados pelo parque tecnológico. O processo seletivo tem o objetivo de compor o Banco de Mentores Voluntários Não Remunerados, o que possibilitará a conexão entre os mentores e os empreendedores, em diversas áreas. Podem se candidatar pessoas físicas que comprovem experiência nas áreas de internacionalização, mercado/comercial, jurídica, contábil, marketing, financeira, inovação, recursos humanos e tecnologia.

De acordo com a diretora de Inovação da Feevale, Daiana de Leonço Monzon, o propósito é criar uma rede em que pessoas, tanto do Feevale Techpark quanto do mercado, possam partilhar suas experiências para as novas startups e para os futuros empreendedores. "Muitos dos empreendedores do parque participaram de processos de pré-incubação ou de eventos do setor, possuindo essa vivência. Queremos que esses empresários compartilhem essa experiência com quem não passou por isso ainda", explica.

Além disso, a ideia é capilarizar a estrutura de mentorias, para que a universidade possa expandir, cada vez mais, seus eventos. "Por isso, é muito interessante que, além de possuirmos um banco de mentores voluntários composto por integrantes da comunidade do Feevale Techpark, também possamos ter mentores de outras grandes empresas, de outras áreas e em outras cidades, para que, quando realizarmos eventos nas mais diversas localidades, possamos contar com esse apoio", afirma Daiana. "Assim, formaremos uma rede que colabora entre si, com as empresas do parque, mas também que faz com que o mentor se sinta empoderado em partilhar suas expertises", completa.