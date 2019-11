Equipes da prefeitura começam a recuperar ruas e estradas após chuvas

A secretaria de Obras e Serviços Públicos de Lajeado trabalha na recuperação de estradas não pavimentadas e também do asfalto de diversas vias que ficaram avariadas após seguidos dias de chuva e da última enxurrada, ocorrida na quinta-feira. Conforme o titular da pasta, Fabiano Bergmann, as obras de patrolamento se concentraram nos acessos a diversos bairros pelas rodovias. Os serviços foram executados nos acessos ao Bom Pastor, Centenário e Conventos, pela BR-386, e também ao Bairro Floresta, pela ERS-453.

Os trabalhos também foram concentrados nos acessos aos bairros Universitário e Campestre. Segundo Bergmann, também serão patroladas as vias mais avariadas do Bairro Campestre. Se o tempo se mantiver seco, nesta semana a intenção é recuperar as vias não pavimentadas de Conventos, Alto Conventos e Carneiros.

Paralelamente aos serviços de patrolamento, a secretaria de Obras e Serviços Públicos também iniciou, nesta sexta-feira, uma operação tapa buracos nas vias Bento Gonçalves, João Abott, Waldemar Ely, Benjamin Constant, Alberto Pasqualini, Castelo Branco e Paulo Emílio Thiessen. "Utilizamos dezenove toneladas de asfalto na operação desta sexta-feira", destaca Bergmann. Ele esclarece, também, que o pavimento de blocos de concreto da avenida Décio Martins Costa, arrancado pela força da enxurrada, será recolocado por uma empresa terceirizada pelo município. "Eles estão terminando outros trabalhos no momento e a previsão é de que o serviço seja executado até o fim desta semana", afirma o secretário.