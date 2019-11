Parceria entre Executivo e Ministério Público entrega kits sanitários domiciliares

Lideranças do distrito Buriti participaram do lançamento do projeto "Saneamento para Todos", inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico Rural, que contemplará cem famílias da sede da localidade com kits sanitários domiciliares, com recursos na ordem de R$ 558.402,73, do Fundo de Restituição de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). O projeto foi elaborado em conjunto pela secretaria do Meio Ambiente e pelo MP a partir de diagnóstico inédito feito durante dois anos pelos técnicos do município abordando os resíduos domésticos e especiais, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A aprovação do projeto foi feita no fim de outubro. "Trata-se de um avanço importante na área de saneamento básico rural. Quando o esgoto é tratado, não se gasta em saúde pública", avaliou o secretário do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros. A partir do lançamento, o município irá complementar a documentação para avaliação técnica, para posterior liberação dos recursos. Em seguida, serão elaborados os processos licitatórios para dar início aos levantamentos socioambiental e socioeconômico que definirá as famílias do distrito que serão contempladas com os kits, compostos de fossa séptica e filtros. A expectativa é de que o projeto comece a ser executado no primeiro bimestre de 2020.

A promotora da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Santo Ângelo, Paula Mohr, disse que o órgão atua em prol da melhoria da qualidade de vida da população da cidade e do interior. Segundo ela, a atuação do MP em Santo Ângelo encontrou eco no município, que abriu o diálogo com a instituição e trabalha em conjunto em projetos para a melhoria na qualidade da água que abastece a população. "Levar qualidade de vida para o interior, como preconiza o Plano de Saneamento, é essencial para a permanência do agricultor no meio rural produzindo alimentos", declarou Mohr.

Em sua manifestação o prefeito Jacques Barbosa destacou a postura pró-ativa da promotora em defesa da sociedade e a cooperação que tem dispensado para a solução de problemas que arrastam a décadas em Santo Ângelo, com foco no saneamento básico. O prefeito argumentou que o município vem desenvolvendo uma série de ações para mitigar a situação do esgotamento, problema antigo da cidade.