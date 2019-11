CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 11/11/2019. Alterada em 11/11 às 03h00min Batalhão de Choque é criado e contará com 110 agentes

Caxias do Sul conta oficialmente com um Batalhão de Polícia de Choque para atender a Serra Gaúcha. A cerimônia de inauguração contou com com a presença de diversas autoridades, entre elas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; o vice-governador do RS e o secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, além do prefeito, Daniel Guerra.

A demanda para criação de um Batalhão de Choque na cidade foi apresentada pelo prefeito Daniel Guerra a Leite em janeiro deste ano, em uma reunião em Porto Alegre. "Agradeço a sensibilidade do governador ao nos receber, no início do ano, para ouvir nossas demandas e agora podemos concretizá-la. O Batalhão de Choque é um sonho de muitas décadas e eis que isso é realidade. Hoje temos esse avanço na segurança pública, com 110 homens altamente qualificados e preparados para nos proporcionar respostas rápidas em grandes desafios", completou o prefeito.

O governador Eduardo Leite também enalteceu o trabalho que será realizado por essa corporação. "A Serra Gaúcha é referência para o estado do Rio Grande do Sul e precisa ter atenção devida na área da segurança para garantir que as pessoas tenham tranquilidade. Esses homens e mulheres colocam a própria vida em risco em benefício do interesse coletivo e por isso merecem o nosso respeito", destacou.

A solenidade foi realizada onde hoje funciona o batalhão, no antigo Senai José Gazola. A área onde foi construído o prédio do Senai pertence ao município e foi doada, na época, para a entidade para construção da escola. O prédio construído pelo Senai foi cedido, com anuência do município, à Brigada Militar para instalação dos 110 homens do Batalhão de Polícia de Choque.