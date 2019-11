Novo Refis tem foco em imóveis populares

Uma boa notícia para proprietários de imóveis oriundos de programas de habitação popular cujo proprietário registral seja o município de Esteio e que estejam com parcelas atrasadas. A prefeitura instituiu o Programa de Incentivo à Regularização de Dívidas e Titularidade dos Imóveis dos Programas de Habitação Popular . O projeto do Executivo Municipal foi batizado como Refis Habitacional

Na prática, o programa vai conceder abatimento de 100% da multa, juros de mora e correção monetária para quem aderir ao Refis Habitacional e fizer a quitação das parcelas a vista. Com isso, o proprietário já poderá, inclusive, solicitar o registro e a transferência do imóvel da prefeitura para o seu nome, ganhando isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se fizer tal procedimento dentro de 60 dias junto ao Registro de Imóveis. Quem optar pelo parcelamento, que poderá ser feito em até 48 vezes, ganhará desconto de 50% das multas, juros e correção monetária. O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 82,30.

O Refis Habitacional vai permitir, também, que aqueles imóveis de programas habitacionais que foram comprados por terceiros sejam regularizados. Para isso, o proprietário precisará apresentar uma prova de vínculo com o imóvel como contrato de compra e venda firmado com o contratante originário, chamado popularmente de contrato de gaveta, ou comprovação de posse de, no mínimo, cinco anos (serão aceitas como prova faturas de água e luz, contas de telefone, carnês de IPTU ou qualquer documento idôneo que comprove a permanência no imóvel ao longo do período).

Para aderir ao programa, o interessado deve procurar a secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação com a documentação necessária. O prazo para adesão encerra-se no dia 20 de dezembro. De acordo com cálculos da prefeitura, existem mais de R$ 8 milhões em parcelas atrasadas de programas habitacionais. Por esse motivo e para incentivar a regularização das áreas é que os órgãos de controle municipais decidiram criar o programa.