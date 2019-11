Linhas de ônibus sofrem alterações a partir desta segunda

Com o objetivo de melhorar e reorganizar o sistema de transporte público na cidade, a Transbus e a secretaria de Segurança e Mobilidade de Cachoeirinha anunciam mudanças nos e itinerários e nas linhas dos bairros Fátima, Anair, Granja e Moradas do Bosque a partir desta segunda-feira. "A reorganização da grade de horários e itinerários se faz necessária para atender melhor a comunidade", explica o secretário Joaquim Fortunato.

Entre as mudanças, as linhas Anair e Granja não serão mais circulares e o bairro Moradas do Bosque agora será atendido pela linha Anair C2. "A quantidade ofertada de ônibus será a mesma e os estudantes não serão atingidos pelas mudanças. Porém, eles devem ficar atentos para embarcar no coletivo que atende a sua região", explica o secretário.

A mudança nos itinerários busca alcançar um melhor fluxo nas linhas e a qualidade do serviço ofertado. "Temos algumas reclamações em relação a fiscalização dos horários das linhas circulares. Com a mudança, os usuários terão a certeza de que o ônibus passará na parada no horário preestabelecido. Com isso, teremos uma significativa melhora no atendimento aos passageiros da zona norte", justificou o secretário.

Outra vantagem com as alterações é a ligação do bairro Granja com a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, na avenida Capitão Garibaldi Pinto dos Santos. Além disso, a mudança deve diminuir as interrupções de viagens. Todas as linhas seguirão com o sistema de integração entre elas, com o prazo de 90 minutos entre o primeiro e o segundo ônibus usando o cartão Teu. Os horários das linhas podem ser conferidos no site da empresa (transbus.srv.br/horarios).