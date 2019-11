Audiência debate extinção de placas imobiliárias na cidade

O auditório do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) de Tramandaí foi palco de uma importante audiência pública. Na pauta do encontro, estava a possibilidade da extinção das placas de imobiliárias em imóveis de Tramandaí. A ação deverá provocar alterações na lei que dispõe sobre o Código de Posturas do município. A audiência teve a presença do residente do Creci-RS, Marcio Ferreira Bins Ely, que teceu elogios a reestruturação. "Estivemos na beira-mar e queremos parabenizar a revitalização. O local está lindo e certamente trará mais investidores e visitantes para o município. Essa discussão sobre as placas não é nova, mas há a necessidade de entendermos o ambiente que vivemos e identificarmos um melhor caminho. Que possamos nesses encontros definirmos uma solução que seja viável e ótima para todos", completou Ely.