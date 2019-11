Escolas municipais recebem kits de robótica para auxiliar na educação

As escolas da rede municipal de ensino de Panambi receberam 300 kits de robótica educacional. O ato é uma nova etapa da iniciativa que começou a ser realizada em 2018, a partir de uma demanda de industriais da região, por meio da Associação Comercial e Industrial de Panambi (ACI) e da secretaria de Educação e Cultura do município, que formaram um grupo de articulação em busca da transformação na educação e contaram com a assessoria do Serviço Social da Indústria (Sesi) em todo o processo do projeto.

A rede municipal de ensino de Panambi é composta por 12 escolas infantis e 10 de Ensino Fundamental, com mais de 4,5 mil alunos e quase 400 professores. A ideia é transformar o aluno em autor e, consequentemente, um agente transformador, preparado para o mundo do trabalho. Os kits são compostos por placas Gogo Board, um dispositivo de hardware de código aberto de baixo custo para robótica educacional. Pode ser usado para construir robôs, medir e registrar dados ambientais, conduzir investigações científicas, criar controladores de jogos, construir instalações interativas de arte, entre outras possibilidades.

A procura pela instituição ocorreu depois de os industriais da cidade conhecerem a proposta metodológica das Escolas Sesi de Ensino Médio. "Essa etapa representa a concretização de um projeto que nasceu há sete anos, com a construção de um modelo inovador de educação. Os resultados alcançados demonstraram que o projeto poderia seguir o seu objetivo principal, que era replicar para outras escolas este modelo, baseado fortemente no uso de ferramentas tecnológicas que aproximam professores e alunos na construção de soluções para problemas reais", explica o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Nesse período, houve diversas etapas: construção do Referencial Curricular do município, capacitação dos professores em relação à abordagem metodológica, com oficinas focadas no uso de tecnologias e na robótica educacional, e ainda as semanas pedagógicas. A secretária de Educação do município, Marlise Rodrigues, explica que a modernização da indústria requer um trabalhador com mais conhecimento. "Essa parceria busca melhorias na educação, visando a um egresso da escola mais preparado e com potencial mais elevado, contribuindo assim para a evolução do próprio profissional, independentemente de onde estiver inserido", ressalta.