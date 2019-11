Com inauguração nesta sexta, museu exalta cultura egípcia

O Museu Egípcio, a mais nova atração turística do município instalada no caminho para o Parque Estadual do Caracol, será inaugurado oficialmente neste sábado. Segundo o artista plástico egípcio Essam Elbattal, proprietário do empreendimento, o local apresenta uma visão ampla da história egípcia e procura contar a narrativa que ficou durante milhares de anos escondida no meio das ruínas.

"A história do Antigo Egito é a que mais chama a atenção e desperta o interesse dos historiadores, curiosos e estudantes de todas as épocas. A riqueza encontrada nas pirâmides, ruínas e túmulos, os mistérios criados em torno da arte e das próprias construções; tudo contribui para que a história da terra dos faraós seja um assunto palpitante e atual", comenta Elbattal.

O museu conta com um acervo que, segundo Essam, é o maior de América Latina. As peças egípcias são produzidas pelo próprio artista plástico, entre as quais se destaca a pirâmide com mais de oito metros de altura, com câmara mortuária no seu interior, ambientada segundo os antigos túmulos egípcios. A estrutura tem as paredes e teto decorados com imagens e hieróglifos, múmias, sarcófagos; esculturas de deuses, faraós, coleção do faraó Tutankhamon e ambiente temático com visitas guiadas.