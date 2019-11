Município terá fórum para debater doação de órgãos na quarta-feira

A secretaria municipal da Saúde e o Hospital Beneficente São Roque realizarão no dia 13 de novembro, o Fórum Doação de Órgãos. O evento é gratuito e ocorrerá no Centro Educacional Ivo Tramontina, com início às 19h30. A iniciativa complementa uma importante ação já desenvolvida pelo município, o Doador do Futuro, que tem como propósito divulgar a importância e necessidade da doação voluntária para salvar vidas. Dentro desta concepção, mensalmente, a secretaria realiza campanhas de doação de sangue até ao Hemocentro, em Caxias do Sul, disponibilizando o transporte gratuito para aproximadamente 25 doadores. Durante o Fórum, uma grande novidade será compartilhada aos presentes, a habilitação do Hospital São Roque do Município, junto ao Ministério da Saúde, para a realização de transplantes de córneas. O evento será conduzido pela Coordenadora da Central de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, Sandra Lucia Coccaro de Souza, contando com a participação de médicos.