Mostra reúne amantes do ferromodelismo

Santa Maria receberá nesta sexta-feira e sábado a I Mostra de Ferreomodelismo, que acontecerá no Arquivo Histórico Municipal. O evento terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades do Rio Grande do Sul. O evento, organizado pela Associação de Ferreomodelismo de Santa Maria, abrirá suas portas na sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 16h30; e no sábado, dia 9, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

De acordo com Luciano Coimbra, vice-presidente da associação, são esperados ferreomodelistas de Porto Alegre, Candelária, Ijuí, São Leopoldo, São Vicente do Sul, São Gabriel, Frederico Westephalen, entre outras cidades, além, claro, de Santa Maria. "Vamos expor sete maquetes, sendo a da antiga Escola da Rede Ferroviária Federal a estrela principal, pois foi construída na década de 1980 e restaurada pelos ferreomodelistas da associação", afirma Coimbra. "Ainda teremos exposição de locomotivas, vagões e dioramas de diversas Estações Ferroviárias do Rio Grande do Sul e de prédios históricos como a vila Belga e a Escola de Artes e Ofícios, ligados à Viação Férrea do Rio Grande do Sul, além de uma exposição fotográfica de pontes ferroviárias gaúchas', completa.