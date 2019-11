Prefeitura irá conceder alvará de localização online a partir de dezembro

A partir de 2 dezembro, a impressão do Alvará de Localização e Funcionamento poderá ser feita online. A novidade possibilita que futuras empresas se instalem em São Leopoldo de uma maneira mais rápida e simplificada, sem a necessidade de retirar o alvará presencialmente na prefeitura. O método vai oferecer uma chancela de verificação ao final do documento, permitindo confirmar a veracidade do alvará e a impressão do mesmo. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico Rafael Souza, será lançado breve o Alvará Digital, em que todo o processo de pedido e liberação do mesmo poderá ser feito de forma online, com prazo de 48 horas para emissão. "Temos compromisso com o setor empresarial de São Leopoldo. Nesses dois anos trabalhamos muito para facilitar o processo de abertura de empresas no município", ressalta. Uma cartilha com o passo a passo para realizar o encaminhamento será disponibilizada.