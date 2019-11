Município sedia treinamento de guarda-vidas da Operação Verão

O terreno acidentado e as chuvas recentes deixam o chão escorregadio, ou seja, com circunstâncias perfeitas para treinamento. Este é o cenário que 40 homens do Corpo de Bombeiros Militar enfrentaram na capacitação para a operação dos quadriciclos que serão utilizados na Operação Verão, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana.

Os veículos, adquiridos no ano passado pelo governo do Estado, ficam estacionados no Centro de Motomecanização dos Bombeiros, no bairro Pedreira, local que tem parceria com a prefeitura. "Por ficarem sob nossa guarda, optamos por fazer o treinamento em área municipal aqui na cidade", explica o sargento Paulo Rocha, que juntamente com o sargento Marcelo, ministra o treinamento.

A capacitação está ocorrendo com diferentes atividades, aulas teóricas e práticas. São soldados da Serra, Região Metropolitana e Fronteira que atuarão como Guarda Vidas tanto no litoral norte, quanto no litoral sul do Estado, operando os quadriciclos. "Os guarda-vidas estarão na orla gaúcha, com os veículos, em toda a Operação Verão, que inicia em 19 de dezembro", completa o sargento Rocha.