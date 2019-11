Shopping completa um ano com 4,5 milhões de visitantes

O Passo Fundo Shopping completa neste mês de novembro um ano de operação com números positivos para lojistas, empreendedores e toda a comunidade. Nesse período, foram mais de 4,5 milhões de visitantes, com uma média mensal de 380 mil pessoas. O envolvimento com a região tem sido intenso com ações de lazer, cultura, educação e responsabilidade social. Em um ano já foram mais de 95 eventos com atrações gratuitas, campanhas que contemplaram milhares de clientes com prêmios, além de eventos e marcas que escolhem o shopping para ser o seu espaço. No momento, o shopping recebe a Feira do Livro de Passo Fundo, evento anual da cidade de valoriza a cultura e a literatura. Único shopping inaugurado no Rio Grande do Sul em 2018, contou com mais de R$ 200 milhões em investimentos, e já gera mais de 1100 empregos diretos. São mais de 170 operações, além de uma área externa para lazer.