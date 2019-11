SANTA CRUZ DO SUL Notícia da edição impressa de 08/11/2019. Alterada em 11/11 às 03h00min Projeto leva cartas de estudantes para crianças internadas no Hospital Santa Cruz

Cartas escritas por alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Duque de Caxias, de Santa Cruz do Sul, levaram incentivo e alegria aos pequenos pacientes internados na Pediatria do Hospital Santa Cruz (HSC). O projeto Mensagens do Bem, coordenado pela supervisora Mara Lopes e desenvolvido nas aulas de Língua Portuguesa da professora Alessandra Silveira, envolveu a participação de estudantes de três turmas e consistiu em levar frases e expressões positivas e de ânimo com a intenção de elevar a autoestima das crianças.

Conforme a enfermeira da Pediatria, Meline Duarte, as cartas foram entregues pela equipe para os pacientes ou familiares, de acordo com a idade da criança. "Eles ficaram mais ativos no momento da entrega, com os envelopes lúdicos, coloridos e com muitos desenhos, feitos com muito capricho", conta Meline. "Os pais também participaram ativamente da entrega, abrindo junto com os filhos e lendo para eles em situações em que o paciente era muito pequeno ou ainda não sabia ler".

A enfermeira reforça, ainda, que toda forma de carinho e atenção resulta em melhora do paciente. "Todo suporte é importante e se faz necessário ao paciente pediátrico que já se encontra fora da sua rotina, do seu conforto da residência, e que muitas vezes não entende ainda os motivos de estarem aqui", explica. Meline também agradeceu o empenho e a dedicação dos alunos na elaboração das cartas. "Os pacientes gostaram, todo o aspecto positivo quando se está internado é sempre bem-vindo", reforça. "Percebemos o paciente e o familiar felizes, sentindo-se bem com a atenção e o tempo dispensado a eles", complementa a enfermeira.