IMBÉ Notícia da edição impressa de 08/11/2019. Alterada em 11/11 às 03h00min Chuva em outubro foi quase o dobro do esperado para o mês no município

Em Imbé, no Litoral Norte, choveu 231 milímetros, quase o dobro esperado para outubro, ou 93%, segundo informou a Sala de Situação da secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). O volume previsto era de 120 milímetros. A Sema explica que durante todo o mês choveu pelo menos duas semanas, atrasando obras fundamentais de infraestrutura em Imbé, como pavimentação de ruas e canalização, atrapalhando o trabalho das equipes da Prefeitura que realizam limpeza e desobstrução nas principais vias para fazer drenagem e escoamento de águas.

As chuvas intensas se prolongaram no início de novembros, causando novos transtornos em outras partes do município. Os três locais onde houve maior intensidade de chuva foram os balneários Presidente, Mariluz e Albatroz. É importante informar que o nível das chuvas entre segunda e terça-feira atingiu 44,4 milímetros, afetando toda a região. Já na semana passada choveu praticamente todos os dias e foram registrados 48,8 milímetros.

"Essa chuvarada atrapalha as obras de melhorias que estamos realizando por toda a cidade. Para que os moradores de Imbé tenham uma ideia do impacto desse dilúvio, se chover apenas duas horas no dia, por exemplo, em cima de uma obra, seriam necessários pelo menos dois dias para secar o local. Pedimos compreensão a todos e o voto de confiança que estamos trabalhando para minimizar os problemas decorrentes das chuvas", explicou o prefeito de Imbé, Pierre Emerim. A expectativa é que, a partir da próxima semana, com a previsão de tempo mais seco, as paralisações sejam encerradas e as obras, retomadas.