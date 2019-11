Município promove Virada Cultural no fim de semana

Com um repertório recheado com mais de 24 horas de atrações gratuitas, a prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da secretaria da Cultura, apresenta a primeira Virada Cultural do município. A partir das 10h de sábado até as 21h de domingo, o Centro será palco de shows de música, arte, mostra audiovisual, literatura, espetáculos de teatro e dança, além de um espaço dedicado para gastronomia e muito mais atrações.

A Virada Cultural tem como objetivo a promoção da convivência em espaço público, convidando a população a usufruir da revitalização da região central da cidade por meio da arte, da música, da dança e das manifestações populares. O evento também é um chamado para as pessoas ocuparem, experimentarem e redescobrirem os ambientes, as texturas e as vivências no cenário urbano, bem como fomentarem importantes reflexões para a vida urbana, tais como a utilização e a acessibilidade do espaço público, o respeito a pluralidade e a diversidade em todos os espaços da cidade.

"É um momento importante da cidade. Temos nosso centro revitalizado, a Praça do Imigrante retornando para a comunidade e a cultura proporcionando uma jornada de mais de 24h de apresentações de artistas que entregarão para o público hamburguense um momento ímpar para a história da cidade", afirma o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso, reforçando que a Virada Cultural é um evento que oferece atrações culturais para pessoas de todas as faixas etárias, classes sociais e gostos que ocupam, ao mesmo tempo, a mesma região da cidade.