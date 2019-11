Prefeitura lança programa de residência médica para suprir falta de profissionais

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas sancionou a lei que institui o Programa de Residência de Medicina da Família e Comunidade, do governo federal. A legislação municipal cria bolsas de auxílio-formação para os médicos residentes integrantes do programa e de preceptoria, ou seja, destinadas aos orientadores destes residentes. A iniciativa é uma resposta do município ao fim do programa federal Mais Médicos, que reduziu em 62,7% o número de profissionais médicos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Pelotas, impactando no atendimento à população.

"O projeto é uma alternativa para a falta de médicos, resultado da decisão do governo federal de alterar o programa Mais Médicos e excluir municípios do porte de Pelotas, nos deixando com esse enorme problema em meio a uma dificuldade financeira. Os municípios ficam com uma fatia muito pequena do bolo tributário e precisam dar respostas para a população, principalmente em uma área sensível como a da saúde", esclareceu a prefeita, se referindo ao impacto da decisão em Pelotas.

Até o fim do ano, dos 43 médicos integrantes do Mais Médicos em Pelotas, restarão apenas 27. Com este programa, a secretaria de Saúde deve melhorar o atendimento em saúde na atenção primária, abrindo até 60 vagas para médicos residentes efetivos. "A residência médica é uma alternativa para se resolver o problema, em parte. O mais importante será ofertar campo de prática para que os médicos conheçam a rede pública de saúde e criem vínculo, oportunizando que, no futuro, tenhamos mais profissionais interessados em atuar no Sistema Único de Saúde (SUS)", destacou a secretária de Saúde, Roberta Paganini.

Além de uma bolsa-auxílio formação para os médicos residentes no valor de R$ 5.500,00, a nova legislação prevê uma bolsa de R$ 600,00 ao professor por residente acompanhado. A mudança no programa também vai permitir a formação de mais profissionais voltados à atenção primária e à Saúde da Família, umas das principais necessidades da rede pública de saúde. "Os médicos de família são fundamentais para que a Estratégia Saúde da Família (ESF) tenha bons resultados, por isso todo esse investimento na residência", explicou Thurow.