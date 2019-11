Comitiva portuguesa vai até a cidade e analisa projeto para estreitar relações

Uma comitiva formada por 15 presidentes de Câmaras Municipais de Portugal (com funções semelhantes às das prefeituras brasileiras) esteve em Gramado para uma reunião com o prefeito João Alfredo Bertolucci. As lideranças estiveram na cidade para participar da Feira Internacional de Turismo, que começou nesta quinta-feira e terminou ontem.

O encontro teve como objetivo propor novos projetos que promovam o intercâmbio e os negócios, além de estreitar laços turísticos entre as cidades portuguesas e Gramado. "A cidade é uma inspiração para nós e nosso objetivo é estreitar cada vez mais os laços. Temos coisas em comum que nos unem. Pretendemos voltar mais vezes e participar dos eventos envolvendo a gastronomia e a cultura", disse o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, José Carlos Alexandrino.

O prefeito repassou para os representantes das cidades os principais números e informações sobre Gramado, enfatizando que a cidade recebe uma média de 6,5 milhões de turistas e visitantes por ano, tem 87% da economia do município em função do turismo, gerando emprego para mais de oito mil pessoas das cidades vizinhas. Bertolucci também ressaltou a preocupação da administração com a questão da sustentabilidade.

"Aqui os nossos prédios precisam homenagear a natureza e não o contrário. Sou um homem preocupadíssimo com a sustentabilidade. E a sustentabilidade pra mim é resistência, não no sentido de má vontade, mas no sentido de algo que se implanta e fica por ser bom e bonito", concluiu o prefeito.