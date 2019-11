Ministro da Cidadania concede certificação para a região

O ministro da Cidadania, Osmar Terra e ministros da Cultura de países do Mercosul participam de evento que será realizado na cidade de São Miguel das Missões na segunda-feira, às 14h. Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o evento prevê a cerimônia de certificação das Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos como Patrimônio Cultural do Mercosul, o lançamento do Dossiê da Tava e a abertura da Exposição 7 Povos: Retratos de um Território. A comitiva internacional está no Brasil em razão da 46ª Reunião de Ministros de Cultura do Mercosul, que será realizada em Porto Alegre.