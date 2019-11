ERNESTINA Notcia da edio impressa de 08/11/2019. Alterada em 12/11 s 03h00min Iniciativa estudantil trata do abandono de animais e tenta sensibilizar comunidade acerca do tema

Um projeto tem sido aliado no ensino da importncia da responsabilidade para o exerccio da cidadania. A iniciativa desenvolvida pelos estudantes do 5 ano da Escola Educarte, de Ernestina, e visa sensibilizar a comunidade ernestinense a respeito da responsabilidade na adoo diante do constante abandono de ces no municpio.

Orientados pela professora Luciane Cherini, os estudantes criaram o projeto "Ces e Coca", iniciativa oriunda da inquietao coletiva durante a explanao das propostas polticas numa eleio de presidente de turma no incio do ano letivo, evidenciando a necessidade de aes que contribuam com a conscincia coletiva a respeito dos danos do abandono.

Aps o estudo de dados e referenciais tericos sobre o tema, o grupo partiu para a prtica. Todas as atividades foram realizadas com o apoio da direo do educandrio, respaldo necessrio para que os estudantes tivessem segurana ao propor e executar as intervenes. No fim de setembro, a mdica veterinria Sabrina Benetti Muhl explanou a professores, estudantes e colaboradores da escola sobre causas e consequncia dos abandonos, as vantagens de adotar um co de rua, e a necessidade da criao de polticas pblicas que combatam o abandono.

Alm do senso de responsabilidade, os estudantes distriburam flaconetes de rao a todos os presentes, para que carreguem na mochila e, caso avistem um co em situao de rua, possam aliment-lo. Nas embalagens, a frase "A compaixo pelos animais est intimamente ligada a bondade de carter... quem cruel com os animais no pode ser um bom homem", de autoria atribuda a Arthur Schopenhauer, reiterou que a responsabilidade parte de um gesto de humanidade e cidadania.

A ao jincentivou que outras forasse somem iniciativa. Estudantes de outras sries da escola ofereceram apoio para a prxima etapa do projeto, que prev a criao de comedouros em pontos estratgicos e a compra de rao para a manuteno destes espaos, contribuindo para que os ces de rua no espalhem lixo procura de alimentos.