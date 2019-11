Executivo cria conselho voltado para as mulheres

O prefeito em exerccio de Estrela, Valmor Griebeler, sancionou a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Estrela. Conforme Valmor, o ato representa um novo momento e o governo de Estrela, segundo ele, seguir atento na promoo de aes que garantam a implementao das polticas voltadas s mulheres.

A criao da lei, conforme justificou o Executivo, vem ao encontro dos interesses da comunidade, e vai possibilitar a efetiva criao de uma rede de apoio mulher e uma melhor articulao das polticas pblicas e das aes para a garantia de seus direitos, priorizando a efetivao da Lei Maria da Penha, bem como uma efetiva participao da sociedade e do poder pblico, por meio dos representantes de entidades no governamentais. Com a criao do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, haver recursos, tanto em nvel municipal quanto em nvel federal, para que se atinja os objetivos de garantia dos direitos da mulher, oferecendo um maior amparo, especialmente para aquelas vtimas de agresses e discriminao na sociedade.

A vereadora Dbora Martins, que por meio de indicao solicitou ao governo a criao do conselho, destacou sua importncia. "Com o Conselho vamos fortalecer as aes, tornando as polticas permanentes e dando voz s mulheres", assinalou. O objetivo, conforme a vereadora, trabalhar polticas voltadas s mulheres o ano todo. De acordo com a norma, o Comdim tem competncia fiscalizadora e deliberativa. O rgo ser formado por dez membros, representantes do poder pblico e da sociedade civil.