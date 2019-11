Mutirão de limpeza prepara a cidade para festividades

Nas próximas semanas, a secretaria municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito concentrará na cidade as ações de várias das suas equipes de trabalho. Um dos objetivos é a realização de uma ampla operação de limpeza e embelezamento urbano, segundo o secretário do setor, Edson Damião Ribas. Ele acrescenta que outra finalidade é deixar a cidade "mais alegre e receptiva para as festas de final de ano".

Os trabalhos abrangerão as principais vias de circulação, assim como algumas das praças principais ou áreas de lazer. Nas ruas e avenidas, os serviços serão de capina, varrição, roçada e limpeza, de acordo com a necessidade em cada caso. Também haverá remoção da terra acumulada na lateral das vias e revitalização do sistema de sinalização de trânsito, incluindo nova pintura dos meio-fios.

O secretário Damião observa que o período chuvoso estimulou o rápido crescimento da vegetação. Ao mesmo tempo, foram várias enxurradas no período, provocando o acúmulo de terras e até mesmo de materiais em descarte, que agora têm de ser retirados. Segundo destaca o secretário, a colaboração da comunidade é indispensável.

A atenção também será dispensada para as praças e demais áreas de lazer mais frequentadas na cidade. O secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Edson Damião Ribas, cita como exemplos as praças Da Lagoa, XV de Novembro e Assis Brasil. O Parque Esportivo General Vargas (Parcão) e o Cais do Porto são outros locais a serem melhorados neste final de ano.

Na Praça da Lagoa, os trabalhos já foram desenvolvidos em função da realização da 34ª Feira do Livro. As equipes da prefeitura fizeram limpeza geral, revitalização nos passeios públicos e reparações em todo o sistema de iluminação. Já a Fundação e Hospital Ivan Goulart revitalizaram o lago na praça. Foi implantado calçamento nas laterais, associado ao projeto de ornamentação e paisagismo no lago.