Prefeitura planeja investir R$ 35 milhões em infraestrutura

O prefeito João Alfredo Bertolucci encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei, buscando autorização legislativa a fim de contratar operação de crédito no valor de R$ 35 milhões para obras de pavimentação na zona urbana e rural. O crédito pretendido tem origem num programa com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Bertolucci concedeu uma entrevista coletiva para detalhar o projeto, destacando a dificuldade de investimentos da prefeitura com recursos próprios, justificando a necessidade de obter o financiamento para realização das obras. "É uma prática usual das prefeituras. Em Gramado, administrações passadas contraíram empréstimos, que nós estamos pagando. Não é uma queixa, mas havia uma época de despejo em abundância de dinheiro", disse, adiantando que a projeção e de fazer 30 quilômetros de asfalto.

As obras serão para o desenvolvimento da mobilidade urbana, da acessibilidade, do transporte coletivo e da eficiência na prestação dos serviços públicos com recapeamento asfáltico e pavimentação de vias. As execuções incluem a Estrada Municipal da Linha XV (R$ 7 milhões); Estrada Municipal do Caracol (R$ 4,5 milhões); Estrada do Quilombo (R$ 6 milhões); revitalização da estrutura do ponto turístico do Morro da Polenta e das principais ruas do Vale dos Pinheiros (R$ 13 milhões); e a ligação entre o bairro Piratini com o bairro Prinstrop e RS 235 (R$ 4,5 milhões).

Parte dos projetos técnicos serão elaborados pela secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado e, segundo o projeto de lei, o prazo de pagamento da operação de crédito será de até 12 anos, com tempo de carência de dois a três anos após a conclusão das obras. O encaminhamento da operação de crédito depende da aprovação dos vereadores.