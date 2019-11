Festival de teatro traz artistas de quatro países para apresentações

Desde o início da semana, está em andamento mais uma edição do Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, que prossegue até domingo. O evento é voltado para as artes cênicas e tem como objetivo proporcionar experiências artísticas promovido de dois em dois anos na cidade. O festival tem a participação de grupos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Argentina, Paraguai e Peru. As peças serão apresentadas até o sábado, e no domingo, com início às 14h, será realizada junto largo do Teatro Antônio Sepp a feira de rua da Zona de Inovação Sustentável e Criativa de Santo Ângelo (Zissan). Na solenidade de abertura, a secretária municipal de Cultura, Neusa Cavalheiro, destacou a iniciativa que propicia espetáculos voltados para todos os públicos. Segundo ela, o poder público fomenta as ações culturais e associações desenvolvem projetos importantes como o Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, beneficiando a comunidade com a possibilidade de acompanhar 17 espetáculos na edição deste ano.