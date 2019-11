Prefeitura inicia cadastro de servidores no Banrisul para pagar 13º salário

A prefeitura de Cachoeirinha iniciou ontem o período para atualização cadastral dos servidores junto ao Banrisul para o recebimento do 13° salário deste ano. Para atualizar o cadastro ou realizá-lo pela primeira vez é necessário RG, CPF, comprovante de residência e o último contracheque. Os servidores poderão se dirigir até a agência do Banrisul, das 10h às 15h, localizada na avenida Cel. João Batista São da Silveira e Souza para a entrega da documentação e, assim, efetivar o recebimento. A assinatura dos contratos e o recebimento do 13° será a partir do dia 18 de novembro. O pagamento do 13° salário dos servidores municipais será realizado através de empréstimo junto ao Banrisul, sendo que a quitação da dívida e de eventuais tarifas e encargos ficarão por conta da prefeitura. Aqueles que optarem pela não contratação do empréstimo receberão o 13° em cinco parcelas, pagas junto com o salário. Nesta modalidade, o pagamento inicia em fevereiro de 2020.