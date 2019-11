Evento na UCS reúne estudantes de Engenharia para competição

Um dos mais importantes eventos da Engenharia da Mobilidade no Brasil terá sede, neste ano, na Universidade de Caxias do Sul (UCS). De 15 a 17 de novembro, o campus-sede da UCS recebe a etapa sul da competição Baja SAE Brasil 2019, uma apresentação e testagem de protótipos desenvolvidos por mais de 500 estudantes de Engenharia de 30 instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

As provas dinâmicas e o enduro de resistência e a premiação são abertas ao público, com entrada franca. A pista está sendo construída em terreno junto ao Travessão Solferino, nos fundos do campus. A UCS participa com duas equipes, com acadêmicos dos cursos de Engenharia de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves. Em sua 17ª edição, o projeto Baja é uma iniciativa da seccional nacional da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE Brasil) para o aprimoramento dos futuros engenheiros. Anualmente, os futuros profissionais de Engenharia da Mobilidade do País são desafiados a construir um veículo baja capaz de suportar as mais diversas condições de via, que seja extremamente seguro, com viabilidade de custo e que atenda a normas técnicas estabelecidas. Assim, a competição visa colocar em prática as lições de sala de aula do mundo da engenharia.

Projetados e construídos pelos estudantes, sob a supervisão de professores, os carros passarão, inicialmente, por avaliações de projeto, segurança e conforto, seguindo, então, para as provas dinâmicas, nas quais são avaliadas as capacidades de aceleração, retomada, tração, manobrabilidade e transposição de obstáculos. Por fim, no domingo, os carros passam por um enduro de resistência de quatro horas, no qual seu desempenho e sua resistência são testados ao máximo.

Os veículos são protótipos de estrutura tubular em aço, monopostos, off road, com motor padrão de 10 hp que devem ser capazes de transportar pessoas com até 1,90 m de altura e com até 113,4 kg. Os sistemas de suspensão, transmissão e freios, assim como o próprio chassi, são desenvolvidos pelas equipes, que têm, ainda, a tarefa de buscar patrocínio para viabilizar o projeto. A etapa é preparatória para a competição nacional, em que as equipes melhores colocadas poderão representar o Brasil em competição nos Estados Unidos.