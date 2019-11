Prefeito prorroga decreto de intervenção do Hospital de Caridade até abril de 2020

A prefeitura de Canela prorrogou a vigência do decreto que declara estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde do município de Canela. O ato que renovou a intervenção na casa de saúde foi assinado pelo prefeito Constantino Orsolin, assinado em abril deste ano, valerá até o mesmo mês de 2020.

A advogada Adriana Seibel, integrante da empresa responsável pela gestão hospitalar do Hospital de Caridade de Canela apresentou dados pontuais. Segundo ela, os seis primeiros meses de intervenção tiveram como um dos objetivos identificar dados sobre dívidas, custos e pagamentos. Por outro lado, os aportes mensais do poder público - em média de R$ 300 mil mensais - impediram o aumento do déficit financeiro e proporcionaram a quitação de débitos trabalhistas dos funcionários e dos honorários dos médicos. Mesmo com a dívida estancada o Hospital de Caridade mantém pendentes débitos como do FGTS (mais de R$ 2 milhões), sem contar as 16 execuções fiscais da Receita Federal. Por causa de valores como esses, a dívida está estimada é de R$ 25 milhões.

A expressiva cifra e o fato de a comunidade contar com o Hospital de Caridade de Canela fizeram a prefeitura prorrogar a intervenção que completará um ano em 2020. "Nós sabemos da gravidade da situação, mas a comunidade tem que continuar ajudando e mudar alguns costumes da nossa cultura, que é procurar o hospital quando o problema pode ser resolvido na unidade de saúde. Só isso desafogaria o hospital e agilizaria o atendimento", exemplifica o secretário de Saúde Vilmar Santos.

Santos fez menção à situação da entidade antes da intervenção, considerada uma atitude extrema para salvar a casa de um evidente colapso devido às dívidas com fornecedores e encargos. Vilmar ressaltou a contribuição de gestões de membros voluntários ao longo dos anos, que não mediaram esforços para manter o hospital ativo. Porém, o momento requer uma gestão profissionalizada. "Vamos seguir rigorosamente aquilo que a gestão pública e seus princípios exigem", disse ele.